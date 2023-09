Feldhockey Bronze für DSC-Juniorinnen

300 Zuschauern sahen auf der Anlage an der Diepenstraße ein packendes Turnier. Am ersten Tag spielte der DSC 99 im Halbfinale gegen die späteren Westdeutschen Meisterinnen vom HTC Uhlenhorst Mülheim und unterlag knapp mit 0:1 (0:0). Die Gastgeberinnen kamen nicht an ihre Bestleistung heran. Ob es an den hohen Erwartungen auf der eigenen Anlage lag? DSC-Trainer Mario Stümpel meinte: „Wir haben sowohl individuell als auch als Team nicht am Maximum gespielt.“ Der Coach blickte schon auf die nationalen Titelkämpfe voraus. „Hoffentlich haben wir unsere Topleistung für die Deutsche Meisterschaft aufgehoben“, sagte er. „Trotzdem ist ein dritter Platz in Westdeutschland ein toller Erfolg und etwas, worauf wir stolz sein können.“