Hockey, Familie, Freundschaft Wie zwei Hockey-Legenden mit Leidenschaft Alltag und Sport meistern

Das Team aber weiß, was es an den beiden hat. „Unsere Mannschaft und unser Trainer Lars Rossner haben gottlob großes Verständnis für unsere Lage.“ Was unter dem Strich zähle, sei zum einen der Spaß. Und davon gebe es jede Menge bei den DSD-Damen. Im Generationenmix flachse Alt über Jung und Jung über Alt, sagt Javi Villagra. Zum anderen sollte nicht das Alter zählen, sondern Leistung und Einstellung – was die Spielführerin vorlebt. Auch heute noch fällt der Chilenin auch in Trainingsspielen das Verlieren schwer. Da bekommen auch gute Kumpel schon mal ihr Fett weg. „Javi und ich sind einmal im Training verbal aneinander gerasselt“, erinnert sich Silli Drewitz, wobei ihre Freundin umgehend klarstellt: „Das dauerte aber nur eine Minute. Das gemeinsame Bierchen anschließend hat alles wieder wettgemacht.“