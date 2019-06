Feldhockey : Abstiegskampf auf der Zielgeraden

Die Hockeyspielerinnen des DHC II und DSD müssen weiter zittern.

(JP) In der Feldhockey-Regionalliga der Damen tritt der Kampf gegen den Abstieg für den Düsseldorfer HC II und den DSD in die entscheidende Phase. Am vorletzten Spieltag gelang es keiner der beiden Mannschaften, den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern. Die Oberkasseler Damen haben durch den Gewinn eines Punktes aber am kommenden Wochenende immerhin die bessere Ausgangslage. Beim 1:1 (1:1) brachte die Mannschaft von Trainer Karl-Heinz Reimann die Aufstiegsambitionen von Tabellenführer RTHC Leverkusen ins Wanken.

Der DHC startete am Seestern gut in die Partie. Carolin Wolf brachte die Hausherrinnen in der zwölften Minute mit einer Strafecke in Führung. Das reichte jedoch nicht zum Sieg, denn in der Zeit danach vergab der DHC weitere gute Möglichkeiten. Das rächte sich, denn in der 20. Minute stand es nur noch 1:1. Danach war der DHC völlig von der Rolle und konnte sich freuen, nicht in Rückstand zu geraten. In der zweiten Spielhälfte wurde es zwar hektisch, aber gute Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware.