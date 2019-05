Fußball : Internationales B-Jugend-Turnier beim FC Tannenhof

Über Pfingsten kommen unter anderem Olympique Marseille, Sporting Lissabon und Hertha BSC zur Vennhauser Allee.

Gerne hätte Schumacher auch Top-Teams aus Italien oder England dabei gehabt, aber da hagelte es Absagen. Aus nachvollziehbaren Gründen. „Die Italiener spielen dann noch um ihre nationale Meisterschaft. Und in England ist Prüfungsphase in den Schulen“, sagt Schumacher. Klar, dass seine Wunschkandidaten aus Liverpool und London nicht zur Verfügung stehen. Für die Toyo-Tires-Turnierorganisatoren würden die Londoner aber den Etat entspannen. „Wir müssen den Top-Clubs die Reisekosten und die Unterkunft bezahlen. Flugtickets aus London sind preiswert“, so der Tannenhof-Vorsitzende.

Dabei schmeißen die Tannenhofer das Geld nicht mit vollen Händen heraus, sondern schauen ganz genau, was sie bezahlen müssen und was anders geregelt werden kann. So schlafen die Spieler der deutschen Vereine in Gastfamilien – was die Kosten reduziert. „Horst Klosterkemper, 30 Jahre lang Turnierdirektor des Tennis-World-Team-Cups, hat einmal zu mir gesagt: Behandeln sie ihre Besucher so als wären sie Gäste bei Ihnen zu Hause auf dem Sofa. Nach dieser Maxime handeln wir“, so Schumacher.