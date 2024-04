Handball FC Kosova und Eller 04 ziehen in der Bezirksliga davon

Sie lagen früh mit 0:1 zurück und gaben zwischenzeitlich auch eine 2:1-Führung komplett aus der Hand – als Schiedsrichter Marco Jerneitzig ein wildes Bezirksliga-Spiel abpfiff, durften die Fußballer des TSV Urdenbach aber jubeln. Ausgerechnet Dennis Hanuschkiewitz, der in den letzten Wochen Ladehemmung hatte, sorgte gegen den TuS Gerresheim mit seinem Linksschuss in allerletzter Minute für den 4:3-Heimerfolg des TSV. „Die Jungs haben gemacht, was man in unserer Situation machen muss. Sie haben gefightet. Und dann zieht man das Karma auch wieder auf die eigene Seite“, sagte Urdenbachs erleichterter Trainer Mike Kütbach nach dem Spiel.