Fußball : FC Kosova macht den Aufstieg perfekt

Spieler, Trainer und Betreuer jubeln über den Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Die Fußballer sind vor dem letzten Spieltag der Kreisliga A nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A beseitigte die Elf von Ibo Cöl vor eigenem Publikum mit einem 10:1-Kantersieg über den ASV Tiefenbroich die letzten Zweifel am Klassensprung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marcus Giesenfeld

Im wahrsten Sinne des Wortes im Sturmlauf ist der FC Kosova in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegen. Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A beseitigte die Elf von Ibo Cöl vor eigenem Publikum mit einem 10:1-Kantersieg über den ASV Tiefenbroich die letzten Zweifel am Klassensprung.

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Marcel Donath herrschte Ausnahmezustand auf dem Sportplatz Am Wald in Benrath. Mehrere hundert Anhänger feierten mit Mannschaft und Trainern den so sehr ersehnten Aufstieg. „Es waren bestimmt 600 Leute da. Gefühlt hat uns ganz Düsseldorf zugeschaut. Das war der Wahnsinn“, sprudelte es aus Naser Ilazi heraus.

Info FCK spielt kommende Saison in der 7. Liga Gründung Der FC Kosova wurde zum 1. Januar 1989 gegründet. Heimplatz Die Mannschaft spielt auf der Anlage Am Wald. Aufstiege Für den FCK ist der Aufstieg in die Bezirksliga eine Premiere. Nachdem das Team im Jahr 2015 in die Kreisliga B absteigen musste, feierte der Klub im Sommer 2019 die Rückkehr in die Kreisliga A. Nun folgt der Sprung in die Siebtklassigkeit.

Der 25-fache Saisontorschütze konnte gegen den ASV persönlich gar nicht mitwirken. Doch das tat seiner Freude keinen Abbruch. „Ich bin mit Kosova schon aus der Kreisliga B in die Kreisliga A aufgestiegen. Aber diese Spielzeit toppt das alles noch einmal. Das war die bislang beste Saison für mich, seitdem ich beim FC Kosova spiele“, sagte der 33-Jährige schwärmerisch.

Ilazis Fehlen beeindruckte die Spieler des Tabellenführers ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Verantwortlichen im Hintergrund schon die große Aufstiegsparty unmittelbar nach Spielschluss organisiert hatten. Bei einem Punktverlust des FCK wären der Aufstieg vertagt und Saal, Essen und Musik völlig umsonst reserviert beziehungsweise bestellt worden.

Über die draus resultierende Fallhöhe war sich vor dem Spiel auch Erfolgstrainer Ibo Cöl im Klaren. „Natürlich macht man sich Gedanken darüber. Ich wollte das Spiel nur irgendwie gewinnen. Auch ein 1:0 hätte mir schon gereicht“, gab der 44-Jährige zu Protokoll. Nur gut, dass sich seine Schützlinge von diesem Druck völlig frei machten.

Nach gerade einmal sechs gespielten Minuten hatte der Ligaprimus seinen Job im Prinzip bereits gemacht. Hedon Terpeza führte sein Team mit einem Doppelschlag (3., 7.) früh auf die Straße in Richtung Aufstieg. Der 24-Jährige sollte im weiteren Verlauf noch zwei weitere Treffer zum Schützenfest beisteuern und mit am Ende 26 Saisontoren in der teaminternen Wertung noch an Naser Ilazi vorbeiziehen.

Doch das war nur ein Randaspekt, so wie der bemitleidenswerte ASV Tiefenbroich am Sonntag auch nicht mehr als ein Spielball für den entfesselt aufspielenden Spitzenreiter war. Kosova gestattete den überforderten Gästen in der Schlussphase immerhin noch den Ehrentreffer zum 1:10-Endstand. Doch das interessierte nach Spielschluss niemanden mehr.

Zu den vielen Gratulanten der Cöl-Elf zählte nach dem Spiel auch Kosovas großer Rivale SG Benrath-Hassels. Der Platznachbar, der mit bisher 92 erzielten Punkten ebenfalls eine herausragende Runde spielt, zeigte sich als fairer Verlierer. „So bitter das für uns auch ist, müssen wir dem FC Kosova gratulieren. Wer am Ende einer so langen Saison ganz oben steht, hat den Aufstieg auch verdient“, konstatierte SG-Coach Nermin Ramic.