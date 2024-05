FC Kosova kassiert zweite Saisonniederlage TV Kalkum-Wittlaer überrascht den Spitzenreiter

Immer besser in Schwung kommt auf der Zielgeraden der Saison der TuS Gerresheim. Die Elf von Harald Becker, die im bisherigen Saisonverlauf lange hinter den Erwartungen blieb, fuhr mit dem 5:0 über Absteiger VdS Nievenheim bereits den vierten Sieg in Folge ein. „Wir waren zuvor auch gegen dieTopteams der Liga schon dominant, haben das nur nicht in Ergebnisse ummünzen können. Nun belohnen sich die jungs endlich für ihre guten Leistungen“, sagte Harald Becker, der auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank des Tabellensiebten sitzen wird.