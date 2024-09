Sieg im vorgezogenen Spiel FCK geht als Erster in die Topspiele

Nach dem frühen Führungstor von Max Stellmach (9.) war es dessen kongenialer Partner Fatlum Ahmeti, der das Resultat in der Nachspielzeit mit einem Doppelpack, seinen Saisontoren sieben und acht, in die Höhe schraubte. Den 32-Jährigen hatte El Mimouni neben einigen weiteren Stammspielern zunächst auf der Bank gelassen, um die Kräfte angesichts von vier Ligaspielen innerhalb von zwölf Tagen zu verteilen. Auch die Rotation mag ein Grund dafür gewesen sein, warum sich der FCK so schwer tat. Dabei spielte die El Mimouni-Elf sogar lange Zeit in Überzahl. Denn nach einem heftigen Zusammenprall mit Torhüter Leon Hasani wurde Dilkraths Edward Lomotey mit „Gelb-Rot“ vorzeitig unter die Dusche geschickt (52.). Das Foul hatte auch für Hasani Folgen. Kosovas Keeper musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus und dürfte dem Team in den nun folgenden Partien beim Mitaufsteiger VfR Fischeln am Sonntag und gegen die Holzheimer SG vier Tage später fehlen.