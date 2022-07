European League of Football : So erklärt Rhein Fire seinen Kaderumbau

Rhein-Fire-Spieler beim Einlauf. Foto: Rhein Fire/Justin Alexander Derondeau

Düsseldorf Der Headcoach der Düsseldorfer ELF-Mannschaft hat aus der deutlichen Niederlage gegen die Hamburg Sea Devils Konsequenzen gezogen. Mehrere Spieler müssen das Football-Team verlassen.

Rhein-Fire-Headcoach Jim Tomsula hat den „eisernen Besen“ rausgeholt. In einem großen Schwung verabschiedeten sich die American Footballer gleich von sechs Spielern und fünf Trainern. „Jim hat zwar immer gesagt, er wolle sehen, wie weit er mit dem ursprünglichen Personal kommt und keine Veränderungen vornehmen, aber nach der Niederlage gegen die Hamburg Sea Devils war der Coach so sauer. Er musste einfach reagieren“, erklärt Rhein-Fire-Gesellschafter Martin Wagner.

So sind also die Kicker Daniel Schuhmacher und Sebastian van Santen ebenso nicht mehr im Kader wie die beiden Offensive-Line-Spieler Jan-Niclas Dalbeck und Philip Weinzierl. Weiterhin verzichtet Tomsula auf Passempfänger Jakob Bojko und Runningback Jason Aguemon.

Schuhmacher hatte lediglich einen Durchschnitt von nicht ganz 54 Prozent an verwandelten Fieldgoal-Kicks. Und auch die Rate der verwandelten Extrapunkte ist mit 61 Prozent nicht überragend. Fragen dürfte aber die Demission von Runningback Aguemon aufwerfen, ist er doch im Liga-Ranking mit insgesamt 337 erlaufenen Yards die Nummer fünf. „Mannschaftsintern ist Daniel Rennich unser Runningback Nummer eins. Er macht aus den Möglichkeiten mehr als Jason“, verrät Wagner. „Und wir mussten einen der acht Spots für Halbprofis frei bekommen, weil wir drei Linebacker durch Verletzung verloren haben.“

So stehen also jetzt Ricky Tjong-A-Tjoe (Defensive Line), Dylan Bakker (Linebacker), Danny Lange (Kicker), Noah Kölling (Runningback), Aziz Rebai (Wide Receiver), Florian Kallwitz (Offensive Line) und Maximilian Loetz (Defensive Line) neu im Fire-Kader. Der Niederländer Ricky Tjong-A-Tjoe hat vier Jahre Football-Erfahrung in der ersten Liga des US College Footbals bei bei Boise Stae University in Idaho gesammelt und wurde von den San Diego Chargers verpflichtet.

Dylan Bakker lernte die Grundlagen des Footballs bei den Amsterdam Crusaders, wurde niederländischer Jugendnationalspieler und vom West Hills College in die USA gelockt. Seine dort gezeigten Leistungen brachten ihn an die University of North Dakota. Deutschlanderfahrung bringt Bakker auch mit. Er war vor zwei Jahren für die Cologne Crocodiles aktiv.