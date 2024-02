Volleyball Euphorie bei den Volleyballerinnen

Der Coach war mit der Vorstellung seiner Mannschaft in Borken sehr zufrieden, denn sie zeigte eine über weite Strecken meisterliche Leistung. Die Pause über Karneval kommt dem DSC deshalb etwas ungelegen. „Wir hätten gerne am kommenden Wochenende gespielt, um den Rhythmus zu behalten und etwas von der Euphorie mit in das nächste Spiel nehmen zu können“, sagt der Trainer. Auf der anderen Seite kommt ihm und seiner Truppe die spielfreie Zeit aber auch gar nicht ungelegen. „Wir haben einige angeschlagene und kranke Spielerinnen, waren in Borken nur mit zehn einsatzfähigen Akteuren“, so der Trainer.