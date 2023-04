Handball Neue Hoffnung für den Handballsport

Handball hat es Düsseldorf nicht einfach. Alle Versuche, eine Profimannschaft auf Dauer in der Landeshauptstadt zu etablieren, sind in den vergangenen Jahrzehnten gescheitert. Das klassenhöchste Team bei den Männern stellt aktuell der TV Angermund, der in dieser Saison als abgeschlagenes Schlusslicht der Oberliga absteigt. Nun gibt es einen neuen Versuch, in der Stadt anspruchsvollen Handballsport zu etablieren: Der ausschließlich aus Jugendteams bestehende HC Düsseldorf sowie der Verein Interaktiv Handball aus Ratingen werden zur nächsten Saison eine Spielgemeinschaft bilden – und hoffen auf einen Platz in der 3. Liga. Denn die Ratinger sind mit ihrer Mannschaft in der vierthöchsten Klasse aktuell Spitzenreiter und auf dem besten Weg zum Aufstieg. Die Entscheidung fällt in den ausstehenden drei Partien der aktuellen Saison.