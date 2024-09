Im Duell mit Vize-Meister Eller 04 Erste Saisonniederlage für DSC 99

Dem Lohausener SV passierte es. Dem MSV Düsseldorf widerfuhr es auch. Und auch der DSC 99 blieb am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga nicht verschont. Alle drei Teams kassierten am Sonntagnachmittag die erste Niederlage in der noch jungen Saison. Was irgendwann einmal passieren musste, fiel aus Sicht des DSC aber gleich heftig aus. Denn im vermeintlichen Topspiel kam der „Club“ bei einer gut aufgelegten TSV Eller 04 mit 1:5 unter die Räder. „Unser Matchplan ist überhaupt nicht aufgegangen. So verlierst du dann auch völlig verdient gegen einen starken Gegner“, gab DSC-Coach Sascha Walbröhl nach der Partie zu Protokoll.