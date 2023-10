Fußball Erste Niederlage für FC Kosova

Früh Feierabend hatten die Bezirksliga-Fußballer von Germania Ratingen 04/19 II und des TuS Gerresheim am Sonntag. Denn die Partie wurde beim Stand von 1:0 für die gastgebenden Ratinger schon Mitte der ersten Hälfte abgebrochen, weil der TuS Gerresheim komplett das Spielfeld verließ. Über die Gründe wollte im Nachgang noch niemand sprechen. „Von mir gibt es dazu keinen Kommentar“, so Gerresheims sportlicher Leiter Ralf Schüler, der den im Urlaub weilenden Trainer Harald Becker an der Seitenlinie vertrat. Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren bereits fünf Gerresheimer Spieler von Schiedsrichter Stefan Semir mit der gelben Karte verwarnt worden.