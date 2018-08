Endspiel Football Junior Bowl XXXVII

Düsseldorf Düsseldorfs U19-Footballer unterliegen nach einer starken Saison wie im Vorjahr Paderborn ganz knapp im Junior Bowl.

(mjo) Die Szenen im Gazi-Stadion in Stuttgart nach dem Abpfiff des Junior Bowl XXXVII ähnelten denen nach dem Football-Endspiel der U19-Mannschaften im Vorjahr aufs Haar. Wieder hatten die Paderborn Dolphins gegen die Panther Rookies den Titel gewonnen, und erneut triumphierten die Ostwestfalen ganz knapp. Sie durften sich über den zweiten Titel in Folge freuen. Den Düsseldorfern Nachwuchs-Footballern blieb der 16. Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte nach der 14:21 (0:0/0:14/7:7/7:0)-Niederlage verwehrt. Trotz fast völliger Erschöpfung bei allen Akteuren: Jubel und Freudentränen bei den Paderbornern, tiefe Enttäuschung und Tränen bei den Talenten aus Düsseldorf. Auch der belgische Panther-Headcoach Allan Verbraeken war über den Ausgang der Partie bei weit über 30 Grad im Schatten enttäuscht, versuchte aber schnell tröstende Worte für seine Spieler zu finden: „Auch wenn wir das Finale verloren haben, so ist uns eine glänzende Spielzeit mit zehn Siegen, einem Unentschieden und nur einer verlorenen Partie gelungen. Leider war es das Endspiel, das wir verloren haben. Ich bin trotzdem unheimlich stolz auf meine Mannschaft.“