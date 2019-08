Testspiel : Endlich wieder Turu gegen Fortuna

1964: Turu (in längsgestreiften Trikots) und Fortuna. Oben mit dabei: Horst Häffner, Torwart Albert Görtz, Hilmar Hoffer (4. von links), Norbert Jung, Reinhold Strauss, Vieze Lehmann. Und unten: Bernie Steffen (2. von links), Hermi Pahling, Kalli Hoffmann, Pitter Meyer. Foto: Turu Archiv/Turu

Am kommenden Dienstag tritt das Bundesligateam beim Oberligisten zu einem Testspiel an der Feuerbachstraße an. Eine gute Gelegenheit, um an die Duelle in der Vergangenheit zu erinnern.

Wenn Fortuna 95 gegen Turu 80 spielt, heißt das: Die eindeutige Nummer eins im Düsseldorfer Fussball trifft auf die Nummer zwei, Flingern auf Oberbilk, Rot-Weiss auf Blau-Weiss. Im nächsten Jahr feiern dann beide auch noch ein stolzes Jubiläum. 125 Jahre Fussball-Tradition treffen auf 140 Jahre. In diesem gemeinsamen Zeitraum kreuzten sich die sportlichen Wege der beiden Vereine unzählige Male. Nicht immer war die Fortuna allein das fussballerische Aushängeschild der Landeshauptstadt.

In ganz frühen Zeiten, weit weg vom Profitum, spielte man gemeinsam in einer Liga auf roter Asche und hatte in Derbys enorme Zuschauerzahlen. So ist überliefert, dass im Jahre 1927 die drei Begegnungen zwischen Turu und Fortuna zusammen 60.000 Zuschauer ins Turu- und Fortuna-Stadion lockten. Fortunas vor drei Jahren verstorbener Nationalspieler Matthes Mauritz erzählte gerne von einem Spiel im November 1945 im Turu-Stadion: „Da haben wir vor 10.000 Zuschauern mit 1:0 gewonnen.“ Und fügte schmunzelnd hinzu: „Und ich habe das Tor für Fortuna geschossen.“

Info Anreise mit Bus und Bahn dringend erbeten Das Testspiel zwischen Turu und Fortuna wird am Dienstag um 18 Uhr angepfiffen. Preise: Vollzahler 10 €, ermäßigt 8 €. Am Sonntag gibt es von 14 bis 16 Uhr Kombinationsticktes für das Kreisliga-A-Spiel von Turu II gegen den MSV Hilden plus Turu gegen Fortuna. Preis: Vollzahler 13 €, ermäßigt 11 €. Für das Testspiel wird dringend eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Einer der treuesten Anhänger der Turu, Jupp Glahn, der über 60 Jahre lang Vereinsmitglied ist, denkt gerne an die Partien zwischen beiden Klubs zurück, in denen es sich Rückkehrer aus der Kriegsgefangenschaft nicht haben nehmen lassen, erstmals wieder Fußballschuhe anzuziehen. Dahlmeier, Boss, Ketzer, Hanrath, Stüwe, Risse zählt der damalige Turu-Spieler auf. „Die Vornamen habe ich vergessen“, gesteht er. Nicht vergessen hat er, dass es damals auch eine bittere 1:5-Niederlage für die Rot-Weißen gegen Turu gab.

Als die Flingerner dann die unumstrittene Nummer eins im Fußball Düsseldorfs waren, hatten sie natürlich auch immer ein Auge auf die größten Talente der Turu, um sie zur Verstärkung des eigenen Teams zu sich zu holen. In diesem Zusammenhang darf ein Name nicht fehlen: der waschechte Düsseldorfer Jong Pitter Meyer. Schon der junge Meyer fiel in seiner Juniorenzeit – erst in Wersten dann bei Turu – durch seine Torjäger-Qualitäten auf. Nach seinem ersten Senioren-Jahr nahm ihn der damalige „Macher“ bei Turu, Karl Hassel, beiseite und sagte ihm: „Du hast deine Pflicht bei Turu getan – ab zur Fortuna!“ In seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein, noch in der Amateur-Mannschaft, machte der beidfüßig schießende Meyer so weiter, wie man ihn kannte. „ Wir gewannen gegen Union Ohligs mit 7:1, und ich schoss vier Tore“, sagt Meyer, der nächstes Jahr 80 Jahre alt wird.

Es dauerte nicht allzu lange, bis der Betreuer von Fortuna II, Herrmann Bender, die außerordentlichen Fähigkeiten vom „Pitter“ erkannt hatte und zu ihm sagte: „Tschö, Pitter, ab zu den Profis!“ So wurde er in der Spielzeit 1961/62 Fortuna-Vertragsspieler in der Oberliga West. Bis Trainer Hennes Weisweiler ihn im Jahr 1967 zu Borussia Mönchengladbach holte, hatte „der Schrecken aller Torhüter“ in 194 Pflichtspielen für Fortuna unglaubliche 128 Tore erzielt.