Kraftsport Elleraner ist Europameister

Ende September stellte Gerd Hoffmann nun unter Beweis, dass er mit seinen 70 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen zählt. Im italienischen Pescara glänzte Hoffmann aber nicht etwa am runden Leder, sondern an „schweren Metallen“. Heimlich, still und leise hatte sich der begeisterte Sportler mit dem Zug in Richtung Süden begeben, um an den Leichtathletik-Senioren-Europameisterschaften teilzunehmen. Und dort war Hoffmann dann nicht einfach nur dabei, sondern ganz weit vorne. Schon am ersten Wettkampftag ließ der vielseitige Athlet im wahrsten Sinne des Wortes den Hammer kreisen.