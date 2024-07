Interview Elisa Gräve „Mein Kindheitstraum ist wahr geworden“

Elisa Gräve Ja, die hohe Professionalität, nicht nur in den Topteams. Die Frauen von Oranje-Rood Eindhoven sind in der vorletzten Saison wieder in die Hoofdklasse, die höchste niederländische Liga, aufgestiegen. Dementsprechend war das Ziel der Klassenerhalt, was uns auch gelungen ist. Obwohl wir nicht um die Krone spielen, ist der Aufwand immens. Das macht aber auch sehr viel Spaß, weil die Mädels bei aller Professionalität total herzlich sind und mich sehr nett aufgenommen haben.