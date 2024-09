Wiedersehen im Play-off-Viertelfinale So will Rhein Fire eine erneute Niederlage gegen Madrid verhindern

Die Madrid Bravos haben in der European League of Football für Aufsehen gesorgt. Nicht nur, dass sie direkt in ihrer Premierensaison die Play-offs erreicht haben, nein, die Spanier waren auch das einzige Team, dass in der 2024er Saison bisher gegen den amtierenden Champion Rhein Fire haben gewinnen können. Am dritten Hauptrundenspieltag war es, als die Madrilenen mit 22:10 gewannen. Genau daraus ziehen die Bravos ihren Optimismus, auch den Test im Play-off-Viertelfinale beim Champion (Sonntag, 15.15 Uhr, Schau-ins-Land-Reisen Arena) bestehen zu können. „Klar, es wird ein verdammt hartes Spiel. Aber wir wissen besser als jeder andere, dass Fire zu bezwingen ist, wenn wir fokussiert sind und unseren besten Football spielen“, erläutert Bravos-Verteidiger Alejandro Fernandez Nieto. „Es ist ein großartiges Gefühl so eine Partie bestreiten zu können.“