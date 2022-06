Feldhockey : Der Klassiker des Frauenhockeys

Düsseldorf Im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft trifft der Düsseldorfer HC als Titelverteidiger auf seinen großen Konkurrenten Club an der Alster. Im Vorjahr scheiterten die Hamburgerinnen im Penaltyschießen knapp am DHC.

Der Club an der Alster scheiterte 2021 im Penaltyschießen nur denkbar knapp am DHC. Seitdem hat sich einiges am Seestern in Oberkassel getan. „Damals hatte ich das Gefühl, dass Alsters Kader doch etwas besser aufgestellt ist als unserer, auch weil wir einige Ausfälle zu verkraften hatten“, sagt Tessa Schubert. Unter den Ausfällen war auch Nationalspielerin Elisa Gräve, die sich kurz vor den Finals das Schlüsselbein gebrochen hatte. Das DHC-Team, so Mittelfeldspielerin Schubert, sei trotz des geringen Durchschnittsalters gereift, die Qualität gestiegen.

Für Torhüterin Nathalie Kubalski, die in den vergangenen Monaten für ihre Leistungen im Verein und in der Nationalmannschaft mit Lob überschüttet wurde, birgt das „El Clásico des deutschen Frauenhockeys“ bei einigen Konstanten auch Unwägbarkeiten. „Unsere Mannschaft ist sehr jung, vor allem in der vorderen Sturmreihe. Das darf man nicht außer Acht lassen.“ Viele Spiele in der Meisterschaft und in den verschiedenen Nationalteams kosteten Kraft, körperlich wie mental. Dazu kommt das Reisen und die Belastung in Studium und Beruf. Die Müdigkeit beginnt meist im Kopf. Spielerische Leerlaufphasen seien vor diesem Hintergrund normal, so Kubalski. Nur sollten sie nicht gerade gegen Alster auftreten, in einer Begegnung, in der Details den Ausschlag geben können.