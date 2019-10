Inlinehockey : Faszination Inlinehockey

Dennis Kohl im Tor der Rheinrollers. Foto: RP/RR

Eishockeyspieler tauschen im Sommer gerne die Kufen gegen die Rollen. Sie führten die DEG Rheinrollers zur Deutschen Meisterschaft.

Lukas Pfeil (23) und Dennis Kohl (42) sind fasziniert vom härtesten und schnellsten Mannschaftssport der Welt. „Eishockey ist der schönste und attraktivste Sport“, sagen sie. Pfeil ist Stürmer des Landesligisten Neusser EV, Kohl Torwart beim Regionalligisten Dinslaken Cobras. Von Kindesbeinen an jagen sie dem Puck hinterher. Doch was tun, wenn die Eisflächen in den Hallen im Sommer abgetaut sind und Eishockeyspielen nicht möglich ist? Ganz einfach: Sie haben sich der Inlinehockey-Mannschaft der DEG Rheinrollers angeschlossen.

„Eishockey und Inlineskaten ergänzen sich perfekt, sind einander sehr ähnlich“, sagt Kohl, der als Keeper im Sommer mit der gleichen Ausrüstung wie im Winter spielt. Das macht es freilich während der sommerlichen Hitze in der Halle an der Brehmstraße sehr schwierig. „Wir haben schon 40 Grad in der Halle gehabt“, sagt Kohl.

Info Die Geschichte des Inline-Skatings Die Marke Chicago aus den USA meldete 1960 das erste Patent auf den Schuh mit der Reihe hintereinander angeordneter Rollen an. Richtig bekannt machten den Inliner Scott und Brennan Olson, die den Schuh in einem Laden entdeckten. Die beiden Brüder waren überzeugt davon, Wintersportler für die Inliner begeistern zu können, da ihnen damit die Möglichkeit geboten wurde, auch im Sommer zu trainieren. Die Olsons gründeten in Minneapolis die Marke „Rollerblade“. In der Garage der Eltern bastelten sie 1979 an dem Schuh. Er wurde schnell so bekannt, dass der Name Rollerblade bis heute für viele Synonym für Inline-Skater ist. Das Verb „bladen“ wird immer noch als Kurzform für „mit Inlineskates fahren“ benutzt. Der Schuh wurde im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Zunächst wurden die Füße in einen harten und unbeweglichen Boot geschnallt. 1995 stellte die Marke K2 schließlich den Soft Boot vor (eine Mischung aus Plastik und Textilstoffen), mit dem heute die meisten Freizeitfahrer unterwegs sind. Hard Boots sind eher dem sportlicheren Fahrstil und dem Einsatz bei Rennen vorbehalten.

Pfeil ist vor zwei Jahren zu den Rheinrollers gestoßen, die er als Spielertrainer und Käpt’n in die vergangene Saison führte. Der Angreifer hat großen Spaß an dem Sport auf den Rollen gefunden. „Inlinern mit der Mannschaft macht mir sogar fast mehr Spaß als Eishockey“, sagt der Youngster, der über die Stadtliga zu den Rheinrollers kam. Eishockey ist für ihn Drama und Dynamik, Athletik und Präzision, Teamgeist und Leidenschaft. Inlineskating vereint alle diese Eigenschaften auch, ist aber nicht so körperlich. „Und das kommt mir als eher technisch gutem und schnellem Spieler entgegen“, sagt Pfeil. „Inlinehockey ist eher von der Taktik geprägt und filigraner.“ Der Sport wirkt auch weniger dynamisch, da die Mannschaften mit einem Spieler weniger auf dem Platz stehen als im Eishockey.

Kohl ist offenbar wegen seiner Vorliebe für die bunten Helme zum Eishockey und damit auch zum Inlinehockey gekommen. „Jedenfalls erzählen mir das meine Eltern“, sagt Kohl. „Schon als Dreijähriger sollen mich die bunten Kopfschutze der Keeper fasziniert haben.“ Bis heute lässt er sich für jede Spielzeit einen neuen Helm anfertigen.

Die beiden Spieler haben auch durch ihre internationalen Einsätze Spaß am Inlinehockey. „Ich genieße es, dass wir ganz schön rumkommen“, sagt Kohl, der an den Weltmeisterschaften 2018 in Tschechien und 2019 in Italien teilnahm, in diesem Jahr unter anderem Turniere in Mannheim und Belgien absolvierte. Vor allem die Veranstaltung in Manheim verlief ganz nach seinem Geschmack, denn dort fügten die DEG Rheinrollers ihrer Titelsammlung eine weitere Trophäe hinzu: Wenige Wochen nach dem Triumph im Pokalwettbewerb gewannen sie im Mannheimer Friedrichspark das Finalturnier um den Deutschen Meistertitel. Die Düsseldorfer gewannen alle fünf Begegnungen und erzielten dabei 26:3 Treffer. Das entscheidende Spiel war der 1:0-Sieg über Gastgeber und Titelverteidiger Quadrat Mannheim: Den Siegtreffer in dieser vorletzten Partie des Meisterturnieres erzielte Max Bleyer.

Durch den Triumph darf der Verein das Turnier im nächsten Jahr selbst veranstalten und qualifizierte sich für den Europapokal. Zum Team gehören neben Routiniers wie Gabriel Hildebrandt und Christian Müller im Eishockey aktive Akteure wie Kohl und Alexander Eckl (EV Duisburg). Dazu kommt André Ehlert, der bei der Skaterhockey-Mannschaft Crash Eagles Kaarst aktiv ist.

