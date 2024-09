Erster Spieltag der Volleyball-Oberliga Eintracht Spontent siegt bei der Heimpremiere

„Es war genau das Spiel, das ich erwartet hatte“, sagte der Coach nach dem Matchball. „Umso wichtiger ist, dass wir hier heute ohne Satzverlust rausgegangen sind. Dieses Erfolgserlebnis haben wir hier heute für unser Selbstverständnis gebraucht.“ In der Sporthalle an der Melanchtonstraße herrschte nach der Partie eine gute Stimmung unter den Akteuren beider Lager. Die Gäste hatten sich kaum etwas ausgerechnet und waren froh, sich so achtbar aus der Affäre gezogen zu haben. Und die Spieler um Alexander Walkenhorst genossen nach Spielenden im Mannschaftskreis den Zu-Null-Erfolg, der zwischenzeitlich schon weit weg gewesen war.