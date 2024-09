3:0-Sieg in Würselen Spontent dominiert erneut ohne Satzverlust

Die Würselener waren nicht in der Verfassung, Eintracht Widerstand leisten zu können. Sie waren in den vergangenen Jahren jeweils nur knapp am Aufstieg in die Regionalliga gescheitert, sie werden nach einem Umbruch aber offensichtlich nicht mehr um die Spitze der Oberliga mitspielen können. Von den Schwächen des WSV profitierte Leo Große Westermann, der auf der Diagonalen regelmäßig nicht geblockt wurde und die Geschenke dankend annahm. Kein Mittel fand der WSV auch gegen die Wucht der Aufschläge: 22 Asse schlug Spontent. Dabei war der Schweizer Nationalspieler Peer Harksen, der zu den Top-Aufschlägern gehört, aus beruflichen Gründen gar nicht dabei.