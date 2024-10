3:0-Sieg bei den Rhein-Sieg-Volleys Spontent ganz souverän

Klare Sache für Eintracht Spontent: Der Volleyball-Oberligist gewann die Partie in St. Augustin bei den Rhein-Sieg-Volleys mit 3:0 (25:15, 25:22, 25:21). Nach nur 66 Minuten war der Zu-Null-Sieg perfekt. Die Mannschaft blieb damit genau in dem Zeitrahmen, den Trainer Michael Kohne im Training vorhergesagt hatte. Die Tabelle führt sie ohne Satzverlust an.