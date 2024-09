Eintracht Spontent hat Großes vor So revolutioniert ein Düsseldorfer Klub die Volleyball-Szene

Die Idee zu der Mannschaft hatten die Mitarbeiter der Firma. Sie entschlossen sich, nach Feierabend zum lockeren Volleyballspiel zusammenzukommen, zuerst gar nicht mit der Absicht, an einem Spielbetrieb teilzunehmen. Das änderte sich aber schnell. 2022 traten sie zunächst als Tusa 06 IV in der Bezirksliga an und schafften den Aufstieg in die Landesliga. Zur Saison 2023/24 gründeten sie den Verein Eintracht Spontent e.V. Die Mannschaft trat nun in der Verbandsliga an, wo sie es erneut auf Platz eins schaffte und den Einzug in die Oberliga perfekt machte.