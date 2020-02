Tennis : „Eine Weltmeisterschaft so nahe an Olympia ist für die meisten Spieler nicht so toll“

„Eine Weltmeisterschaft so nahe an Olympia ist für die meisten Spieler nicht so toll“

Borussias Manager ordnet nach der Verlegung der Tischtennis-WM wegen des Corona-Virus’ das Terminchaos.

Die Tischtennis-Mannschaftsweltmeisterschaft, die vom 22. bis 29. März im koreanischen Busan ausgespielt werden sollte, ist vom internationalen Tischtennis-Verband ITTF abgesagt worden. Der Grund ist die Ausbreitung des Corona-Virus’ in Asien. Nach den jüngsten Planungen soll die WM jetzt vom 21. bis 28. Juni an gleicher Stelle gespielt werden. Keine ideale Lösung, wie Richard Prause findet, Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes. „Ich finde, es ist völlig richtig, die WM jetzt nicht stattfinden zu lassen. Das Risiko ist einfach zu groß, dem muss die ITTF Rechnung tragen“, erklärte Prause. „Die Frage ist, wie entwickelt sich alles weiter. Mit dem Termin kurz vor den Olympischen Spielen haben wir Bauchschmerzen. Innerhalb von sechs Wochen die beiden wichtigsten Turniere des gesamten Jahres zu spielen, ist sicherlich nicht optimal.“ Die WM-Verschiebung hat auch Auswirkungen auf die gesamte Jahresplanung der Tischtennis Bundesliga (TTBL), der Champions League und die individuellen Turnier- und Olympiapläne vieler Bundesligaspieler. In beiden Vereinswettbewerben ist die Borussia noch aktiv. Von den sechs Spielern im Borussia-Kader haben fünf allerbeste Chancen beim größten Sportfest der Welt, also den Spielen in Tokio, dabei zu sein. Borussia-Manager Andreas Preuß ist jedenfalls an vielen Fronten dabei, die neue Terminsituation für den deutschen Rekordmeister möglichst schnell in geordnete Bahnen zu bringen.