Familie Müller : Ein Leben für das Inline-Skaterhockey

Der männliche Teil einer leidenschaftlichen Inline-Skaterhockey-Familie: Jens Müller (Mitte) mit seinen Söhnen Philipp (li.) und Niklas. Foto: ISCD Rams/ Frank Nimphius/frank.nimphius@googlemail.com

Düsseldorf Jens Müller hat seine Familie mit dem Skaterhockey-Virus infiziert. Seine beiden Söhne feiern ihre ersten Erfolge – und haben noch viel vor.

Familie Müller weiß schon jetzt, was sie im kommenden Jahr vom 12. bis zum 14. Juni machen wird. „Dann läuft in Krefeld der Inline-Skaterhockey-Europapokal der Schüler“, verrät Jens Müller. Seine beiden Söhne Philipp und Niklas nehmen als Spieler am Turnier teil, weil sie mit dem ISC Düsseldorf Rams vor kurzem deutscher Inline-Skaterhockey-Meister in der Altersklasse U12 geworden sind. Und Vater Jens ist dabei, weil er bei den Rams das Training der Nachwuchs-Torleute leitet.

Deshalb hat er gleich mehrfachen Grund zur Freude. Zwei Mal, weil seine Söhne Meister wurden. Und zwei weitere Male, weil es Philipp genauso wie Rams-Torhüterin Lahja Kühn – bis einschließlich der U12 wird Skterhockey in gemischten Teams gespielt – ins „All-Star-Team“ der Meisterschaft geschafft hat. „Das macht einen schon stolz“, verrät Müller. „Aber es motiviert auch, weiter zu machen, weil man sieht, dass es erfolgreich ist.“

Jens Müller war es auch, der die Familie mit dem Skaterhockey-Virus infiziert hat. „Ich spiele seit 1991. Wir haben bei uns in der Siedlung auf der Straße angefangen. Ein paar meiner Freunde gingen dann in einen Verein. Da bin ich einfach mal mitgegangen. Im Ligabetrieb habe ich als Torwart bei den Bullskatern angefangen“, erzählt er. Über die Crash Eagles Kaarst kam er zu den Rams, spielte in der ersten Bundesliga und begann, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Bis Mai war ich Jugend-Obmann“, sagt Müller. „Als ich aber Trainer der ersten Herren-Mannschaft wurde, habe ich aus Zeitgründen auf den Posten verzichtet.“

Verständlich, ist doch bei den Müllers nur noch der Dienstag Skaterhockey-frei. Philipp und Niklas trainieren je viermal in der Woche, Vater Jens schwingt zwei- bis dreimal pro Woche das Zepter bei den Übungseinheiten der Herren und an den Wochenenden stehen die jeweiligen Meisterschaftsspiele an. Erschwert wird die Situation dadurch, dass Niklas noch bei den Bambini aktiv ist, Philipp bereits in der Jugend-Mannschaft agiert und Vater Jens ab und zu bei den „Alten Herren“ der Rams im Tor steht. „Das funktioniert nur, weil meine Frau das alles mitmacht“, betont Müller. „Aber sie hat mich ja so kennengelernt und wusste, worauf sie sich einlässt.“

Außerdem machen die Müllers aus fast allen Skaterhockey-Aktivitäten eine Familienaktion, fahren gemeinsam zu den verschiedenen Turnieren oder besuchen mit der großen Rams-Familie die Partien der DEG in der Deutschen Eishockey Liga. „Die DEG hat die Schülermeister zum DEL-Spiel gegen München eingeladen. In einer Drittelpause durften sie aufs Eis“, berichtet Müller. „Das war ein tolles Erlebnis, denn irgendwie sind die ganzen Rams-Jungs ja Fans der DEG. Und es ist ein Ausdruck der Wertschätzung.“

Als Philipp geboren wurde, reduzierte sein Vater das Skaterhockey-Engagement vorerst. Nur, um später wieder „voll“ einzusteigen, weil sein Sohn die Sportart für sich entdeckt hatte. Der Sprössling probierte sich kurz im Fußballspielen aus, fand aber schnell mehr Gefallen an den Inlineskates. „Ich finde es gut, dass es eine Teamsportart ist und ich mit anderen Spaß haben kann. Und die Geschwindigkeit des Spiels ist auch super“, erläutert Philipp. „Dass ich mit meinem kleinen Bruder und Mädchen zusammen spiele, stört mich nicht.“