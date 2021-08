Basketball : Ein Camp für zukünftige Profis

Düsseldorf Jonas Jönke von den Dynamic Squad organisierte ein Trainingslager für ambitionierte Nachwuchsbasketballer. Etwas Vergleichbares hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Die Premiere war ein voller Erfolg.

Die Idee für solch ein Elite-Camp schwirrte schon lange in Jönkes Kopf herum. „Im Winter haben wir im Verein die Idee konkretisiert und mit den Planungen angefangen“, erklärt der 37-Jährige. Ziel war es, „ein Camp explizit für Leistungsspieler aus ganz Deutschland anzubieten, losgelöst von Vereinsstrukturen. Das Programm und die Trainingsinhalte wollten wir dabei so individuell wie möglich gestalten“. Tatsächlich war das Camp rundum höchst professionell aufgestellt: Insgesamt elf qualifizierte und erfahrene Trainer, die auf höchstem nationalen oder internationalen Niveau im Jugend- oder Seniorenbereich arbeiten oder gearbeitet haben, waren in den fünf Tagen im Einsatz. Neben A-Lizenz-Inhaber Jönke waren unter anderem Simon Cote, ehemaliger internationaler Scout des NBA-Teams Denver Nuggets, sowie der ehemalige Zweitliga-Spieler Gary Johnson, Münsters Trainer-Urgestein Philipp Kappenstein und Kevin Magdowski, Coach des Düsseldorfer 3x3-Profiteams, dabei. Hinzu kamen ein Mental- sowie Neuroathletiktrainer, ein Physiotherapeut und ein Ernährungsberater. Sogar das Essen kam aus einer Sterneküche. „Wir hatten absolute Fachkompetenz in allen Bereichen“, betont Jönke voller Stolz. Kein Wunder, dass das Interesse an diesem Angebot groß war: Für die 30 Teilnehmerplätze gingen über 100 Bewerbungen aus ganz Deutschland ein. Die Spieler, die ausgesucht wurden, sind bereits in der Jugend- und Nachwuchs-Basketball-Bundesliga aktiv und treten im Erwachsenenbereich bereits in der Regionalliga oder sogar der Pro B an. „Wir hatten Spieler aus dem Umkreis, aber auch aus Berlin, München und Ludwigsburg dabei. So konnten sich Akteure aus der ganzen Republik miteinander messen“, so Jönke.