Tischtennis Borussia im Schnelldurchgang

Die Borussen wissen ganz genau, wie sich der TTC Schwalbe Bergneustadt gefühlt hat. Beim Spiel der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) der Düsseldorfer gegen die Bergischen musste Schwalbe-Trainer Frederik Duda wegen akutem Personalmangels selber zum Schläger greifen. Eine Situation, die Borussia-Chefcoach Danny Heister nur zu gut kennt, denn in den letzten Jahren musste er auch immer mal wieder selbst an die Platte treten, um die Mannschaft aufzufüllen. Nur Heister hatte so gute Mitspieler, dass die Borussia auch mit Trainerbehinderung gewonnen hat. Frederick Duda allerdings musste nach seinem verlorenem Einsatz auch die Niederlagen seines Bruders und Nationalspieler Benedikt und von Adrien Rassenfosse ansehen. Mit anderen Worten: Die Borussen ließen ihren Gästen keinerlei Siegchance und gewannen mit 3:0.