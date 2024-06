Ehemaliger Giants-Coach Flabb findet neue Herausforderung

Die Zeit seitdem hat er sehr gut genutzt. „Ich habe viele Dinge aufgearbeitet, gleichzeitig aber auch nach vorne geschaut. Ich konnte mich intensiv meinem Diplom-Trainer-Studium in Köln, das noch zwei Jahre dauert, widmen. Zudem habe ich viel bei anderen Trainern hospitiert, auch sportartübergreifend. Ich habe mir viel Wissen angeeignet und mich weiterentwickelt. Letztlich sind die vergangenen fünf Monate wie im Flug vergangen“, bemerkt Flabb. Bevor er sein Traineramt in Ulm antritt, ist er ab Montag als Co-Trainer mit der deutschen U20-Nationalmannschaft unterwegs. Turniere in Istanbul, Malaga und die EM in Polen stehen auf dem Plan. Ein aufregender Sommer für den Düsseldorfer.