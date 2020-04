E-Sailing : Segler wechseln auf den Monitor

So sieht E-Sailing auf dem Monitor aus. Foto: DYC

Düsseldorf Der Düsseldorfer Yachtclub steigt beim E-Sailing der Segel-Bundesliga ein. Bei der elektronischen Variante des Wassersports auf dem heimischen Sofa sind allerdings zusätzliche Qualitäten gefragt.

Die Entscheidung fiel beim Abschlusstraining. In der mannschaftsinternen Qualifikation des Düsseldorfer Yachtclubs (DYC) setzte sich Philipp Schrader durch. Der Segler aus dem Erstligakader wird am Freitag ab 17.30 Uhr den DYC bei den Bundesliga-Wettfahrten vertreten und gegen die anderen 75 Segler aus dem gesamten Bundesgebiet um Meisterschaftspunkte segeln.

Erstaunlich eigentlich, sind doch alle öffentlichen sportlichen Aktivitäten untersagt. Aber bei dem E-Sailing-Format, dass die Deutsche Segelbundesliga aktuell als Alternative zum „echten“ Wassersport anbietet, liegt das Infektionsrisiko bei null. Die Segler sitzen entspannt auf dem heimischen Sofa und betreiben ihren Sport virtuell per Internetverbindung, Tastatur und Bedienfeldern. So eröffnet die DSBL bereits vor offiziellem Saisonstart den Wettkampf der deutschen Segelvereine.

Von April bis Juni segeln Deutschlands Segelvereine virtuell um den Titel des ersten E-Sailing-Meisters. Die seglerische Computermeisterschaft orientiert sich am Format der echten DSBL. Klub gegen Klub, viele kurze Rennen sowie eine feste Anzahl von Spieltagen, die aus jeweils fünf Rennen bestehen. Die ersten sechs in der Liga-Tabelle nach sieben Spieltagen treten anschließend im Finale um den Titel an. Alle Rennen sowie die Ergebnisse werden live auf Facebook und unter der Adresse www.segelbundesliga.de/esailing-bundesliga übertragen.