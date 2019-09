Segel-Bundesliga : DYC feiert den Klassenerhalt

Der Düsseldorfer Yachtclub segelt auch im kommenden Jahr in der Bundesliga.

Dabei lief es am ersten Tag eher holprig. In zwei Läufen mussten die Düsseldorfer allen anderen Booten den Vortritt lassen und kamen als Letzte ins Ziel. In zwei anderen Läufen ließen sie alle hinter sich und sicherten sich den Laufsieg.