Düsseldorf ist Meister der German Football League 2 Panther überrascht vom Aufstieg

Überraschend war auch die Leistung, die die Panther nach der spielerisch und kämpferisch starken Vorstellung beim knappen 36:35 Auswärtssieg bei den Rostock Griffins. Gegen die nur mit 28 Mann angereisten Lübecker war mächtig Sand im Panther-Spielgetriebe. Die Abstimmung in der Offense zwischen Spielgestalter Ben Berges und den Passempfängern war gestört, in der Abwehr entstanden bis dahin unbekannte Löcher, in die die Cougars-Angreifer hineinstoßen konnten. Allerdings hatte der allererste Angriffszug der Düsseldorfer eine Gala-Vorstellung in Aussicht gestellt. Berges bediente Passempfänger Peter Anderson Millimeter-genau in der Endzone. Das sollte für lange Zeit die letzte Aktion sein, die den Spielstand auf der Ergebnistafel veränderte. Erst in der allerletzten Sekunde des zweiten Viertels gelang den Lübeckern durch Kicker Andreas Nehlsen ein Fieldgoal aus 32 Yards Entfernung.