German Football League : Düsseldorfs Panther hoffen in Elmshorn auf ein Wunder

(mjo) Können die Footballer der Düsseldorfer Panther im Relegations-Rückspiel bei den Elmshorn Pirates 33 Punkte aufholen? Das dürfte am Samstag im Elmshorner Krückaustadion die einzig interessierende Frage sein.

„Unsere Jungs werden alles geben“, verspricht zwar Panther-Cheftrainer Tim Johnson, was man ihm auch ohne weiteres glauben kann. Tatsächlich hat es im Football so etwas schon gegeben. Aber ob seine Mannschaft über die nötige technische und mannschaftliche Qualitäten verfügt, darf in Zweifel gezogen werden. Kampf allein wird kaum ausreichen. 14 Meisterschaftsspiele in Folge in der German Football-League (GFL) haben die Düsseldorfer verloren und wurden damit ohne Pluspunkt Schlusslicht in der Tabelle. Hinzu kam als 15. Niederlage der Relegationsauftakt gegen die Pirates. Dies dürfte bei aller zu erwartenden Tapferkeit und Kampfbereitschaft der Panther-Akteure eine kaum zu überwindene Bürde sein.