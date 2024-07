Mittelstreckenläufer Max Thorwirth verletzt Olympia-Traum geplatzt

Bei den nationalen Titelkämpfen in Braunschweig musste der 5000-Meter-Spezialist des SFD 75 Düsseldorf jüngst wegen einer Wadenverletzung nach knapp 1000 Metern aufgeben. „Das ist extrem bitter. Ich wusste leider, dass es so kommen könnte. Aber ich hatte noch eine Chance auf Olympia – also habe ich es natürlich probiert. Am Ende bin ich mehr gehumpelt als gelaufen. So kann man keine Spitzenzeit angreifen, und schon gar nicht um den Meistertitel mitkämpfen", sagte der 29-Jährige.