Fußball : Düsseldorfs Landesligisten feiern vier Auswärtssiege

SV 09/35 Wermelskirchen - Rather SV 0:1.

(dm) Knapper Pflichterfolg für den Rather SV: Mit dem 1:0 beim SV Wermelskirchen haben die Schwarz-Weißen ihre Liga-Serie ohne Niederlage nicht nur auf vier Spiele ausgebaut, sondern sind aufgrund des gleichzeitigen Ausrutschers des VfB Frohnhausen auf den vierten Platz in der Fußball-Landesliga geklettert. Das Tor des Tages erzielte Tom Hirsch (41.). „Zwischendurch war es etwas hektisch“, blickte Raths Trainer Andreas Kusel auf die Partie zurück. Insgesamt sechs gelbe Karten, davon zwei für den RSV, zeugen davon. „Letztlich haben wir verdient gewonnen durch eine geschlossene Mannschaftsleistung“, bilanzierte Kusel. Seine Mannschaft habe auch noch Chancen für weitere Tore besessen. „Am Ende sind wir aber froh über die drei Punkte und dass wir wieder ohne Gegentor geblieben sind.“ Der Mannschaft könne man für den Auftritt nur ein Kompliment machen und daraus Hoffnung für die kommenden Wochen schöpfen.

(dm) Der MSV Düsseldorf arbeitet sich in der Tabelle immer weiter nach oben: Mit dem 3:0-Erfolg bei den Sportfreunden Hamborn ist das Team von Trainer Deniz Aktag als Neunter in der oberen Tabellenhälfte angekommen. Zugleich konnte der Vorsprung auf die Abstiegszone auf sieben Punkte ausgebaut werden. Auf die verhaltene erste Hälfte reagierte Aktag mit einem Wechsel nach der Pause: Salim El Fahmi kam für Davide Mangia in die Partie. „Salim hat vorne für viel Entlastung gesorgt“, lobte der Coach seinen Schützling und bezeichnete dessen Spielweise als mit ausschlaggebend für den folgenden Auswärtssieg. Zweiter Matchwinner für die Düsseldorfer war Isaak Kang, der die beiden ersten Tore für den MSV erzielte. In der Nachspielzeit krönte El Fahmi seine gute Leistung mit dem Treffer zum Endstand. In einer Kategorie ist der MSV spitze: In der Auswärtstabelle stehen die Düsseldorfer auf dem zweiten Platz mit 14 Punkten aus neun Spielen.