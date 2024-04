Fußball Kreisauswahl fordert den FC Bayern heraus

Gibt es ihn doch noch, den Deutschen Meistertitel für den FC Bayern München? Diese Frage klärt sich am Samstagnachmittag auf der Platzanlage an der Vennhauser Allee. Dort richtet die TSV Eller 04 erstmals die inoffizielle Deutsche Fußballmeisterschaft der Senioren in der Altersklasse Ü60 aus. Und im vierköpfigen Teilnehmerfeld dabei ist als amtierender Süddeutscher Meister auch die Ü60 der Bayern. „Sie werden das Turnier vermutlich auch gewinnen“, sagt Detlev Völkel über den prominenten Gast. Völkel zählt zum Organisationsteam der TSV und ist einer der Köpfe, die hinter der Idee, ein solches Turniers auszutragen, stecken. Die Motivation dazu lieferte zuvor die Düsseldorfer Kreisauswahl, die sich im vergangenen Jahr zunächst den Titel des Niederrheinmeisters und später auch die Westdeutsche Meisterschaft in dieser Altersklasse sicherte. Gestoppt war der Titelhunger des von Peter Korn gecoachten Teams damit noch nicht. Doch da der DFB im Bereich Ü60 aufgrund des Verzichts des Norddeutschen Verbandes, in dieser Altersklasse einen Meister zu ermitteln, keine offizielle Deutsche Meisterschaft ausspielen lässt, war Kreativität gefragt. „Wir haben dann überlegt, ob wir die Organisation eines solchen Turniers nicht selbst in die Hand nehmen und bei den potenziellen Teilnehmern das Interesse abgeklopft“, schildert Völkel. Die Resonanz war positiv. Und so spielen nun am Samstag ab 14 Uhr neben dem FC Bayern und der Düsseldorfer Kreisauswahl noch der Südwestdeutsche Meister FSV Offenbach und Internationale Berlin den nationalen Champion aus.