Boxen Boxen

Düsseldorf · Boxer Timo Rost bestreitet am Samstag in der Classic Remise im Rahmen der Düsseldorfer Boxnacht den ersten Kampf seit einem halben Jahr – in einer anderen Gewichtsklasse. Erstmals klettert der Düsseldorfer als Cruisergewichtler in den Ring.

15.11.2023 , 17:11 Uhr

Timo Rost bei einem Kampf in der Classic Remis im Jahr 2020. Foto: RP/Falk Janning

Von Falk Janning