Basketball „Der WM-Sieg wird schnell vergessen“

Das bestätigt Abdelhadi „Eli“ Saou, Sportlicher Leiter der ART Giants: „Wir hatten bereits vorher einen Riesenzulauf. Was uns fehlt, sind Trainer und finanzielle Mittel. Ich würde mir wünschen, dass sich einige Sponsoren, die im Fußball aktiv sind, anderen Sportarten widmen.“ Er ist überzeugt, dass die Basketballvereine doppelt so viele Mitglieder haben könnten. „Es fehlen aber Trainer und Trainingsorte.“ Ein Aha-Erlebnis war für ihn das Public Viewing am Sonntag in der Sporthalle des Comenius-Gymnasiums. „Wir hatten wieder unser alljährliches U14-Turnier, das am Mittag beendet war. Einige Gastmannschaften sind geblieben und so waren wir beim WM-Finale über 200 Zuschauer. Das war ein tolles Event mit einer super Stimmung“, schwärmt Saou. Er hofft, dass das Interesse der Zuschauer am Basketballsport weiter steigt – im Allgemeinen und im Speziellen: „Wenn sogar noch mehr Zuschauer zu den Heimspielen unseres Nachwuchses und unseres Pro-A-Teams kommen, wäre das super.“