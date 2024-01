Basketball Basketballer nehmen Abschied von Roger Nagel

Mit seiner Begeisterung und Kreativität steckte er viele an und versammelte so viele Personen mit verschiedenen Stärken um sich herum, die als Kollektiv den Verein immer weiter nach vorne brachten. Gestartet mit 50 Mitgliedern sind die Bascats mit nun knapp 500 Mitgliedern der größte Verein im weiblichen Basketball in ganz Deutschland – eine absolute Erfolgsstory, auf die der Norddeutsche sehr stolz war. Auch von Stolpersteinen ließ er sich nicht aufhalten – im Gegenteil, sie stachelten seinen Kampfgeist an. „Wir machen aus allem Schlechten etwas Gutes“, lautete ein weiteres Motto, das seine nimmermüde Energie unterstrich. Er war in allen Angelegenheiten ein begehrter Ansprechpartner und hatte für jeden ein offenes Ohr. Als Trainer war es Roger Nagel wichtig, die Begeisterung am Basketball und die Freude am Mannschaftssport zu vermitteln. Er begann die Trainingseinheiten mit einem Lächeln und beendete sie auch mit einem Lächeln.