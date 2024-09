Vor dem ersten Spiel in Dresden Schwerer Rückschlag für die ART Giants

So blickt der Trainer auf die vergangene Saison zurück „Es war hart für mich, mitten in der Saison als Trainer einzusteigen. Die Bilanz war nicht so gut, erst zum Saisonende haben wir einen richtig guten Rhythmus gefunden. Zuvor habe ich in meinen 19 Jahren als Headcoach in der ersten und zweiten türkischen Liga immer selbst die Mannschaften zusammengestellt und die Saisonvorbereitung mit ihnen durchgezogen. Daher bin ich froh, dass ich nun auch in Düsseldorf die Möglichkeit dazu hatte.“