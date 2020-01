Sportlerwahl : Düsseldorfer wählen ihre Sportler des Jahres

In vier Kategorien sind jeweils drei Kandidaten nominiert. Die Online-Abstimmung beginnt sofort und läuft noch bis zum 26. Januar.

Am Abend des 28. Januar feiert der Düsseldorfer Sport seine Besten. Dann kommen im Savoy-Theater viele Größen der Szene zusammen, von Legenden früherer Jahre bis hin zu den aktuellen Aktiven, Einzel- wie Mannschaftssportler, Vollprofis aus Fußball und Eishockey ebenso wie Amateure – wobei viele von ihnen hoffen, irgendwann einmal die ganz große Bühne der Olympischen Spiele zu betreten. Gastgeber an diesem Abend ist der Verein Düsseldorfer Sportpresse, der gemeinsam mit Welling Sportmarketing die Ehrung von Düsseldorfs Sportlern des Jahres 2019 ausrichtet.

Wer diese Auszeichnungen entgegennehmen darf, entscheiden zu 50 Prozent die Sportfans der Landeshauptstadt. Ab sofort läuft eine Onlineabstimmung, in der alle Interessierten in vier Kategorien ihr Votum abgeben können: Sportlerin, Sportler, Trainer und Mannschaft des Jahres. Die übrigen 50 Prozent zur endgültigen Rangfolge steuern die Mitglieder des Vereins Düsseldorfer Sportpresse mit ihrer internen Abstimmung bei.

„Wir haben uns in diesem Jahr bei der Nominierung besonders schwer getan“, sagt Oliver Bendt, Radiomoderator bei Antenne Düsseldorf und Vizepräsident des VDS. „Es gab im vergangenen Jahr viele herausragende Leistungen von Sportlern aus der Landeshauptstadt. In manchen Kategorien haben wir lange diskutiert, wer in die Auswahl kommt.“ Dabei ging es auch um ein Novum, denn neben den Germania-Ruderinnen Leonie Menzel und Leonie Pieper treten als dritte „Kandidatin“ gleich zwei Frauen an: das Beachvolleyball-Team Julia Sude/Karla Borger von der Tusa.