Ehrungen im Rathaus : Düsseldorf glänzt im Behindertensport

Düsseldorf Bei der Ehrung der deutschen Meister und internationalen Medaillengewinner im Rathaus wird deutlich, dass Inklusion in der Landeshauptstadt keine Phrase ist. Tom Schmidberger und Finja Rosendahl sind gute Beispiele.

Ohnehin gibt es in der Landeshauptstadt extrem erfolgreiche Behindertensportler. Neben der Borussia, die für 16 Titel im Behindertenbereich geehrt wurden, gehören auch die Aktiven des Gehörlosen-Sportvereins (GSV) zu den Stammgästen der Sportlerehrung. Das wird wohl auch in Zukunft so bleiben, denn in Finja Rosendahl ist eine sehr talentierte Badmintonspielerin GSV-Mitglied. „Ich bin ohne Erwartungen in die EM gestartet. Weil es mein erster internationaler Einsatz war, wusste ich auch gar nicht, was auf mich zukam“, erläutert die Neuntklässlerin. Sie folgte einfach dem Rat ihres Trainers, Spaß zu haben. Den hatte sie, denn sie verlor kein Match.