Football-Bundesliga : Potsdams Abwehr zu gut für die Panther

Potsdam Der Aufsteiger verliert sein drittes Saisonspiel der höchsten deutschen Football-Liga mit 17:34. Die Steigerung der Düsseldorfer fällt nicht deutlich genug aus.

Manches war in der dritten Partie der Panther nach ihrer Rückkehr in die höchste deutsche Football-Spielklasse besser als zuvor. Aber eben noch nicht gut genug, um in der Begegnung bei den Potsdam Royals in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen. Vom Ergebnis her sah es noch am Ende des zweiten Viertels ganz günstig für die Gäste vom Rhein aus, als der frühe Rückstand der Panther auf 10:17 geschrumpft war. Am Ende jedoch zeigte die Anzeigetafel ein 17:34 (3:14, 7:10, 0:10, 7:0) und damit die dritte Niederlage für die Panther im dritten GFL-Spiel an.