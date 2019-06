Hockey-Regionalliga : Hockey-Teams punkten im Kampf um den Klassenerhalt

Düsseldorf Im Kampf um den Klassenerhalt in der Feldhockey-Regionalliga der Damen haben die beiden Düsseldorfer Mannschaften Siege eingefahren. Der DSD bezwang dabei in Mülheim die zweite Mannschaft des Bundesligisten HTC Uhlenhorst mit 5:2 (1:1).

Die Gastgeberinnen hatten den besseren Start und gingen in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Silja Drewitz war die Torschützin der Damen von der Altenbergstraße, und sie schlug danach noch zweimal zu. Mit ihren Treffern in der 31. und 36. Minute brachte sie ihre Mannschaft erstmalig in Führung, die bis zur 46. Minute durch den Ausgleich zum 2:2 Bestand hatte.