Feldhockey U16-Juniorinnen holen den Titel

Im Halbfinale gegen die leicht favorisierten Harvestehuderinnen stand die Mannschaft bereits kurz vor dem Aus. Aber auch der 0:2-Rückstand im Penaltyschießen konnte die Truppe von Trainer Jonathan Sachse nicht schocken. Am Ende hatte der DHC mit 5:4 die Nase vorn. Die Spielerinnentraube, die sich nach dem Erfolg bildete, sollte an diesem Wochenende nicht der letzte Jubel in Rot und Blau bleiben.