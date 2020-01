Hockey-Bundesliga : DHC-Herren verlieren gegen Letzten

Düsseldorf Durch die 5:6-Niederlage schrumpft der Vorsprung auf den Gladbacher HTC auf einen Punkt. Besser machen es die Damen des Klubs beim 11:2-Erfolg gegen den Bonner THV.

Die Hockey-Herren des DHC mussten im Bundesliga-Nachbarschaftsduell mit dem Gladbacher HTC eine 5:6-Niederlage hinnehmen. Der Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz, den just der Gegner von Sonntag belegt, ist auf einen Punkt geschrumpft. Wie bereits im Hinspiel starteten die Gäste vor einer bis auf den letzten Platz gefüllten Halle am Seestern besser. Die Gladbacher hatten mit dem Portugiesen David Franco den Topspieler in ihren Reihen, der den DHC durch seine Dribblings fast alleine besiegte und selbst für die ersten beiden Tore sorgte. Die Düsseldorfer kamen erst nach dem 2:6 richtig in Fahrt, doch die Treffer durch Moritz Butt, Christian von Ehren und Felix Dames reichten nicht mehr zum Punktgewinn. Trotz der Niederlage zeigte sich Trainer Sebastian Folkers zufrieden: „Das war eine erhebliche Leistungssteigerung gegenüber den letzten drei Begegnungen.“