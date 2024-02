Hallenhockey DHC-Frauen gewinnen den Europapokal

Am Ende der Hallensaison standen sie doch wieder auf dem Siegerpodest. Nachdem die Hockey-Frauen des Düsseldorfer HC Ende Januar noch in einem dramatischen Finale um die Deutsche Meisterschaft am Mannheimer HC gescheitert waren, holten sie am vergangenen Wochenende den Europapokal der Vereinsmannschaften vom türkischen Alanya in die Landeshauptstadt. Und das in äußerst souveräner Manier.