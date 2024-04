Düsseldorfer Handball U19 von Interaktiv verpasst Bundesliga-Qualifikation

Mit diesen beiden starken Vorstellungen im Rücken konnte auch im abschließenden Spiel gegen den gastgebenden TuS Opladen ein Erfolg und somit ein erfolgreicher Turnierabschluss gefeiert werden. Hier zeigte sich nach den kräftezehrenden ersten drei Begegnungen ein wenig der Kräfteverschleiß. Dieser schlug sich vor allem in vielen vergebenen Torchancen nieder. Da dennoch die Einstellung und die geschlossene Mannschaftsleistung stimmten, konnten dennoch am Ende ein 20:17-Sieg eingefahren werden. „Wir nehmen aus dem Turnier viel Positives mit. Jetzt gilt unsere volle Konzentration der Qualifikation für die Regionalliga“, so Fanenbruck.