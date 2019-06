Football : Panther kassieren Abfuhr in Berlin

Eine Woche nach der deutlichen Niederlage gegen die Rebels gab es auch im Rückspiel nichts zu holen.

(mjo) Nur eine Woche nach der 20:55-Heimniederlage gegen die Berlin Rebels mussten die Footballer der Panther die weite Reise zum Rückspiel antreten. Die Frage in der Bundeshauptstadt war: Reichen eine Woche und dreimaliges Training, um bei einer Mannschaft so viel zu bewirken, dass sie im zweiten Duell besser abschneidet? Nein, war die klare Antwort, die es im Mommsen-Stadion gab. Die Panther kassierten eine 17:55 (0:10/7:14/0:21/6:10)-Abfuhr und verloren damit in etwa so hoch wie beim ersten Duell. Auch vieles im Spielablauf wiederholte sich und zeigte, dass die Düsseldorfer in dieser Verfassung für die höchste deutsche Spielklasse einfach zu schwach sind.