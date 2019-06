German Football League : Panther schenken den Gegnern zu viele Touchdowns

Düsseldorf Die Panther treffen am Samstag auf die Berlin Rebels. Nach sechs Niederlagen aus sechs Spielen steht das Team mit dem Rücken zur Wand.

Für die Panther ist die Partie gegen die Berlin Rebels am Samstag das siebte Spiel nach ihrer Rückkehr in die erste deutsche Football-Liga – und zugleich nach insgesamt fünf Auswärtsfahrten in Folge erst der zweite Auftritt im heimischen Stadion an der Karl-Hohmann-Straße. Alle bisherigen sechs Begegnungen haben die Panther mehr oder weniger deutlich verloren, und es wird wohl niemand annehmen, dass diese schlechte Bilanz bei einer größeren Anzahl an Heimspielen wesentlich anders ausgesehen hätte.